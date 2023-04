AMETLIK ⟩ Henri Drell naasebki USAst Euroopasse

«Drelli näol on tegemist sama mitmekülgse mängijaga nagu Maxime. Ta on suur ja osav äärmängija, kes on võimeline mängima nii number «kolme» kui ka «nelja» peal. Ta lahkus kodumaalt väga noorelt ning on maitsnud esiliiga tasemel korvpalli nii Saksamaal kui ka Itaalias. G-liigas oli ta oma võistkonnas kindel põhiviisiku mängija,» kirjeldas Chorale'i peatreener Jean-Denys Choulet võistkonna kodulehel meie meest.