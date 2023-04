Välismängule sõitnud kohtunikud sattusid kaklusesse ega jõudnudki kohtumisele

Nõnda aga ei läinud, sest poolakas sattus Kreekasse lennates kaklusesse. Osa teadete kohaselt oli Raczkowski ja tolle abilised raudlinnus ka purjutanud, kuid selle väite on arbiiterid ise ümber lükanud.

«Säärased jutud on 100 protsenti vale. Me pole purjus ega rünnanud kedagi, hoopis meid rünnati lennukis,» vahendab Daily Star õigusemõistja öeldut.

«Tegemist oli Panathinaikose fänniga, kes ütles meile, et kavatseb meid homme meedia vahendusel hävitada. Seejärel sülitas ta mulle näkku ja lõi mind. Igasugune informatsioon, mida see mees teiega jagab, ei vasta tõele,» jätkas ta.

«Viibime hetkel hotellis, kuhu meid pärast lendu kohe sõidutati. Sõime õhtust ja läksime seejärel magama. Hommikul kohtusime Kreeka jalgpalliliidu kohtunike esimehega ja rääkisime talle kõik ära. Me pole kusagile põgenenud ning kindlasti mitte purjus,» sõnas Raczkowski.

Kumb versioon tõele vastab, seda näitab aeg. Praeguseks on fakt vaid see, et AEK-Arise kohtumist Raczkowski brigaad vilistama ei läinud ja mängu viis läbi hoopis esialgu neljanda kohtunikuna üles antud kreeklane Aristotelis Diamantopoulos.