OTSEÜLEKANNE ⟩ Eesti kohtub Lõuna-Aafrika Vabariigiga, väljakule astub ka vigastuspausi lõpetav Kontaveit

Eestlannade esimeseks vastaseks on Lõuna-Aafrika Vabariik. Päeva esimeses matšis , mis algab kell 13, kohtuvad naiskondade teised numbrid (Elena Malõgina vs. Suzanie Pretorius), misjärel jõuab järg esinumbrite kätte (Anett Kontaveit (WTA 69.) vs. Isabella Kruger (WTA 364)).