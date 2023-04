Mehed janunevad Soome naissportlaste kasutatud riiete järele

Mitmed Soome sportlased on tõdenud, et inimesed pöörduvad nende poole kohati väga veidrate pakkumistega. Näiteks soovitakse soetada raha eest kasutatud riideid ja seda eriti naissportlaste osas.

Murto selgitas, et talle tehti väga pakkumine, mis oli soomlanna arvates lihtsalt veider. «Minult küsitakse tavaliselt sokke. See on imelik ja enamasti ei vasta nendele sõnumitele. Inimesele võib meeldida mistahes asjad, aga sokid jätan endale,» lausus Murto.