Hyundai meeskonnalt ninanipsu saanud ralliäss: oleksin tänavu MM-tiitli eest heidelnud

Viimati kihutas Mikkelsen WRC-sarjas 2019. aastal ning pärast seda on ta pidanud leppima kraadi võrra nõrgemate Rally2 autodega. 2021. aastal krooniti ta madalamas klassis nii Euroopa kui ka maailmameistriks.

Tänavuseks hooajaks oli Mikkelsen juba Hyundaiga verbaalselt kokkuleppele jõudnud, et saab kuuel rallil osaleda Rally1-autoga, ent ühtäkki andis Korea autotootja rallimeeskond talle ikkagi ninanipsu. Norralane tõdeb, et ta oleks kindlasti edukalt hakkama saanud.

«Oleksin soovinud sel aastal Rally1-autosse istuda. Kahjuks vahel kestavad kehvemad ajad kauem kui võiksid. Loodan väga, et saan WRC-sarjas veel võimaluse, kuna olen viimastel aastatel sõitjana palju arenenud,» lausus norralane väljaandele Autohebdo.

«Mul on varasemalt olnud vana Hyundai i20ga probleeme, ent nõnda on ka teistel. Olen veendunud, et sel hooajal võidelnuks ma MM-tiitli eest, kui saanuks Hyundaiga täishooaja kaasa teha,» lisas Mikkelsen enesekindlalt.