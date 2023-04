Talendid Rajale jätkab tulevaste kardiässade otsimist. Kõik etapid otseülekandes Postimehes!

Juba aastast 2013 toimuv kardispordi sari Talendid Rajale on mõeldud alustavatele lastele vanuses kuni 10 aastat ja kuni 12 aastat. Sarja idee on kardispordi tutvustamine ja kandepinna laiendamine, et avada uutele talentidele uks võistlussporti.