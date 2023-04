Šokist värisenud Lappi: meile tuletati meelde, kui lähedal surm võib olla

Breen kaotas täna Horvaatia MM-ralli võistluseelsel testil juhtunud õnnetuse tagajärjel elu. «Alguses ma ei uskunud seda, kuid eitamine ei too kedagi tagasi. Olen jätkuvalt šokis, mu jalad ja käed värisevad, kuigi kuulsin sellest juba kaks tundi tagasi,» lausus Lappi Rallit.fi-le.

Autoralli kuninglikus võistlusklassis on viimastel aastatel olnud päris hullumeelseid avariisid, kuid seni oli autode turvalisus vastu pidanud.

«Oled kogu aeg teadlik, et oht on olemas. Vahepeal kipub see natukene meelest minema. Nüüd tuletati ohtu väga otseselt meelde. Surm võib olla väga lähedal,» tõdes Lappi.