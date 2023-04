Latvala: Breen jääb kõikvõimalikes lugudes meiega alati kaasas käima

Kuigi Breen ja Latvala pidasid aastate jooksul ralliradadel maha nii mõnegi tulise lahingu, siis katsete vahel ja rallivälisel rääkisid mehed alati juttu. Sest neid ühendas lisaks rallisõidule ka armastus vanade autode vastu.

«Craig jagas minuga sama kirge, me mõlemad armastasime vanu autosid ja nendega sõitmist. Craigiga ei rääkinud me kunagi uutest masinatest, vaid rändasime ainult mäluradadel, kui sai kihutatud 1990ndate masinatega. See andis meile väga palju naeruhetki, energiat ja üldise armastuse selle spordi vastu.

Craig tegi elus seda, mida kõige rohkem ihkas: sõitis ralliautoga. Olen näinud videoid sellest, kui ta oli veel väike poiss, istumas pedaalidega mänguautos, kuid kujutades juba ette, et on juba rallisõitja. Ainuüksi see näitab ära tema tõelise kire selle spordiala vastu.