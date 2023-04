FIA alustas Breeni õnnetuse uurimist, Horvaatia MM-etapi osas anti positiivne signaal

Horvaatia meedia teatas, et FIA alustas uurimist, et tulevikus selliseid traagilisi õnnetusi enam ei juhtuks. Uurimise alla võetakse sõitjate ohutus, turvavarustus ja Rally1-autod ise.

Kohalik rallisõitja Viliam Prodan, kes kasutas 2021. aasta Horvaatia MM-ralliks valmistumisel seda sama teelõiku, kus Breen hukkus, ütles, et Iiri rallimehe elu röövis ilmselt halbade asjaolude kokkusattumine.

Õnnetusse sattunud Hyundai i20 Rally1-auto on praegu Horvaatia politsei kontrolli all, kuid hiljem uurivad seda kindlasti põhjalikult FIA tehnikud. Jutarnji kinnitas, et traagilisele õnnetusele vaatamata ei jää ära järgmiseks nädalaks planeeritud Horvaatia MM-etapp.