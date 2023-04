MM-sarja juhtiv Ogier tunnistas, et Horvaata ralli ei kuulunud tema plaanidesse

Osalise koormusega MM-sarjas kihutav Ogier on sel hooajal osalenud kolmest MM-etapist kahel, ent sellele vaatamata leiab ta end punktitabeli esikohalt. Praegune seis on tekitanud muudatuse ka tema plaanides, sest Horvaatias ei pidanud prantslane esialgu üldse osalema.

Ogier on küll korra Horvaatias võidutsenud, kui ta tõstis 2021. aastal pea kohale sealse võidukarika, siis kõige helgemad mälestused tal balkaniriigist ikkagi pole. Mäletatavasti sattus ta Zagrebis autoavariisse, mille tõttu tuli tal kohaliku politseiga tegeleda.

«Kui ma ausalt ütlen, siis hooaja alguses ei kuulunud Horvaatia meie plaanidesse. Samas leidsime meeskonnaga, et minu hoog asfaldirallidel on olnud viimasel ajal hea ning seetõttu osalemegi,» lausus Ogier ralliportaalile Dirtfish.

Kui vaadata hetkel viimaseid asfaldirallisid, siis on Ogier tõesti võitnud kaks etappi viimasest kolmest. Ta jäi alistamatuks nii möödunud aasta Kataloonia kui ka tänavusel Monte Carlo MM-etapi. Samuti oli ta kiire Jaapanis, kus talle sai saatuslikuks rehvipurunemine.

Viimase kolma asfaldiralliga on Ogier kogunud 68 MM-punkti, mis on parim näitaja. Talle pakub konkurentsi ainult Thierry Neuville, kelle saldo on 66 silma.