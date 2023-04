Politsei usub, et kadunud Norra laskesuusataja on endiselt elus

Märtsi lõpus teatas Norra politsei, et 22-aastase laskesuusataja Eivind Sporaland on kadunud ning teda otsitakse koostöös vabatahtlikega. Kolm nädalat hiljem pole mehe otsingud vilja kandnud, kuid uurijad on veendunud, et Sporaland on elus ning varjab ennast.