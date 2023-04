Noor Eesti purjelaudur Bertha Kivistik tuli Techno293 Euroopa meistriks!

Liisbeth Orav, kes tegi käesoleval hooajal supersõite ka talisurfis, andis EM-ile järgmise hinnangu: “Jäin tulemusega rahule. Me ei jõudnud enne võitlust vee peal käia, nii et oli endalegi täitsa üllatav, et sain päris hästi hakkama. Kindlasti oli paaris kohas märgata neid kaotusi, mida paar vee trenni oleks aidanud ära hoida. Hea oli, et mul varustus ei purunenud. Sõitudes oli päris alguses näha, et ma väga sealt kolmandast kohast ette ei saa, nii et võtsin rahulikult ja andsin endast parima, et jõuda esimestele võimalikult lähedale.