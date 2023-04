Põhihooaja MVP

Saša Vezenkov, kes muu. Tänavusel hooajal oli väärtuslikema mängija valimine vaat et lihtsam kui kunagi varem. Loogiline on, et väärtuslikemaks valitaks keegi esimesse koha saanud meeskonnast. Ning 34 mängust 24 võitnud Pireuse Olympiacosel oli bulgaarlase Saša Vezenkovi näol rohkem kui selge liider.