Tänak andis Horvaatia ralli eel mõista, et ootab märgi olusid

Kuigi Horvaatiat võib lugeda hooaja esimeseks puhtaks asfaldiralliks, siis tegelikult oli ka tänavune Monte Carlo etapp sisuliselt kuiv asfalt. Seal oli näha, et Tänak jäi konkurentidest maha, kuid Horvaatiasse lubatakse sademeid. See peaks olema eestlasele hea uudis, sest sarnaseid olusid koges ta möödunud kuul sõidetud Ardennide rallil Belgias.

«Belgias saime autot natuke rohkem õppida. Meil vedas, et ilm oli märg – nendes oludes on meie komplekt päris hea,» ütles Tänak Dirtfishile antud intervjuus.

«Kui Montes oli kuiv, siis ei suutnud me tasakaalu mõttes head kohta leida. Kasutasime esimesi rehve pikkadel ja kuivadel katsetel päris halvasti – me ei suutnud rehve elus hoida. Ma loodan, et oleme leidnud parema tasakaalu ja rehvid jäävad ellu ning saame natuke rohkem suruda,» jätkas ta.

Kas M-Sport ja Tänak on leidnud piisavalt, et saada Horvaatias võit? «Ma ei ütleks, et ma täiesti õnnelik olin. Asjad saavad olla paremad, aga nägime, mida Toyota suutis Montes teha. Ma arvan, et peame veel mõningat tegema, et nendeni jõuda. aga proovime olla lähemal ja neile rohkem konkurentsi pakkuda,» vastas 2019. aasta maailmameister.