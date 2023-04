Schumacheri perekond kaebab vormelitähega «intervjuu» teinud väljaande kohtusse

Ajakiri lubas, et viimaks, kümme aastat pärast suusaõnnetust, mille tagajärjel langes Schumacher koomasse ja kelle praegune tervislik seisund pole teada, on mitmele küsimusele saadud vastused.

Väljaanne pälvis vastuolulise lükke tõttu palju kriitikat ning praeguseks on Schumacherite perekonna esindaja Reutersile kinnitanud, et nad kavatsevad ette võtta ka kohtutee.

2021. aastal Netflixis ilmunud dokumentaalis ütles vormeliässa abikaasa Corinna: «Elame koos kodus ja tegeleme teraapiaga. Teeme kõik endast oleneva, et Michael ennast paremini tunneks. Eraelu on aga eraelu, nõnda on ta alati öelnud. Mulle on äärmiselt oluline, et ta saaks oma eraelu võimalikult hästi nautida. Michael kaitses meid alati, nüüd kaitseme meie Michaelit.»