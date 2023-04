Breeni õnnetuse detailid šokeerisid Latvalat

«Kiirus oli õnnetuse hetkel väga väike, kuulduste järgi kusagil 30 km/h. Sellisel kiirusel ei tohiks midagi juhtuda. Kõige hullem asi on alati järsk otsasõit millelegi, kuid sellise hoo pealt ei tohiks keegi viga saada,» vahendab rallit.fi soomlase öeldut. «See olukord Craigiga... Ma ei tea, kuidas võis saatus nii karm olla. Sul on paremad võimalused ka loteriiga võita.»

«Ralliautot pole võimalik enam paremini kaitsta. Mida me aga saame õppida, on see, et muuta veidi oma perspektiivi. Võib-olla ei tasu mõelda nii palju autole, vaid hoopis testikatse tingimustele ja võistlustel olevatele objektidele. Kas neid saaks paremini kaitsta? See oleks see, mille peale mina mõtleksin, kui peaksin midagi ette võtma,» lausus Latvala.