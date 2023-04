Horse Show tuleb uuel kõrgel tasemel

Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretäri Riina Pilli sõnul tähendab kolme tärni tase ratsavõistluste kontekstis seda, et sündmuse raames peetakse kolm maailma edetabelisse punkte andvat Longines-ranking võistlussõitu. „Nende sõitude auhinnafondid on rahvusvahelise ratsaspordi liidu FEI poolt ette antud ning on piisavalt atraktiivsed, et meelitada kõigi eelduste kohaselt Tallinnasse võistlema kõrgema taseme sõitjaid kaugemalt kui vaid meie lähiriikidest,“ selgitas Pill. Tema sõnul on soov võistluste taset tõsta olnud pikalt Tallinn International Horse Show korraldajate laual ning otsus on seisnud eelkõige rahaliste võimaluste taga. „Tähistame tänavu Horse Show kahekümnendat juubelit ja mul on äärmiselt hea meel, et meie toetajad on meie plaanidega kaasa tulnud. Saame nüüd väita, et oleme jõudnud sündmusega uue etapi algusesse,“ ütles Pill.