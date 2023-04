FOTO ⟩ WRC-sari mälestas ühiselt Craig Breeni

#ForCraig 🇮🇪 The rally community unite to honour our dear friend and team-mate @Craig_Breen . Craig you are hugely missed 💚🤍🧡 pic.twitter.com/gUhEZrZtgH

«Auto näeb tõesti kaunis välja. Tiim on teinud lühikese ajaga head tööd. Ütlesin juba Jonnele (kaardilugeja Jonne Halttunen – toim), et värisen. Mitte kiirusest, aga... Minu jaoks on praegu väga raske,» tunnistas märgade silmadega vastanud Lappi.

Tänak avaldas testikatse järgselt, et käis Breeni perel Iirimaal külas. «Kõigil on väga raske. Sees on tühi tunne, see sööb meid elusalt. Raske on. Ma lubasin [Breeni emale] Jackiele, et naeratan. Tal oli nii palju positiivset energiat, kui pühapäeval seal olin. Nad on nii toredad inimesed kasvatanud, nii rõõmsad lapsed. Olen väga õnnelik, et sain neilt kõvasti positiivset energiat. Aitah neile selle eest,» lausus saarlane.