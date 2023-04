Latvala Ogier’d ähvardavast karistusest: see sõltub reeglite tõlgendamisest

«Pean tunnistama, et vöödega mängimist oli natukene. Ma ei saa seda eitada, sest see oli video pealt näha. Ma ei oska öelda, kuidas see laheneb. See sõltub žüriist ja sellest, kas nad sellele reageeriva. Peame ootama ja vaatama, kuidas see läheb. See on piiripealne asi, kuidas te seda tõlgendate. Aga rihmad olid ju kinnitatud,» ütles Latvala reedese rallipäeva lõpus rallit.fi’le.