Tänak pärast keerulist õhtut: meil oli mitme asjaga probleeme, hea on tagasi olla

Seejärel tabasid Tänakut probleemid ning kõige enam mõjutas teda ilmselt puuduv käsipidur. Päeva lõpuks kasvatas Evans oma edu 25,4 sekundi peale.

«Tundub, et meil oli päris mitme erineva asjaga probleeme. Millega täpselt, on keeruline öelda,» ütles Tänak laupäeva õhtul Dirtfishile antud intervjuus.

«Esiteks oli meil mingi hüdraulika probleem käsipiduriga, aga see viimast katset väga ei mõjutanud. Meil olid klassikalised asjad. Eks ole näha, päris mitu asja on hetkel. Hea on tagasi [hoolduspargis] olla,» lisas ta.