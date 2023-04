PUNKTITABEL ⟩ Horvaatias hädas olnud Ogier säilitas MM-sarja liidrikoha, Tänak vähendas esimestega vahet

Horvaatias erinevate probleemide tõttu alles viienda kohaga leppinud Sebastien Ogier suutis ikkagi liidrikoha MM-sarja punktitabelis säilitada. Prantslasel on kirjas 69 punkti, ent teda hoiab esikohal ainult MM-rallide võitude arv.

Horvaatia rallile MM-sarjas alles viiendal positsioonil saabunud Evans võttis Balkaniriigis võidu. Esimest korda pärast 2021. aasta Soome MM-rallit poodiumi kõrgeimale astmele kerkinud waleslane on samuti kogunud 69 punkti, ent tal on üks võit vähem kui meeskonnakaaslasel Ogier'l.

Kolme Toyota mehe taga on M-Spordi Fordiga kihutav Ott Tänak. Eestlasel on pärast nelja MM-etappi kirjas 65 punkti, mis tähendab, et liidrist lahutab ainult neli silma.