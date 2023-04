Tennisemaailma seisab ootamatu muutuse ees

Nimelt teatas Petera, et suurim muudatus ootab WTA 250 kategooria turniire. Tema sõnul ei ole enam säärastel turniiridel lubatud osaleda tennisistidel, kes kuuluvad maailma edetabelis 30 parema hulka.

See tekitab tšehhi sõnul tennisemaailmas kaose. Nimelt on paljud WTA 250 turniiride korraldajad püüdmas endale saada kõrgema taseme litsentsi. Seda ennekõike selleks, et jätkuvalt meelitada tippmängijaid enda turniiridele osalema.