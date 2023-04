Ralliportaal: Tänak oli Horvaatias muljetavaldav ja tõusis tagasi MM-sarja teravasse tippu

Ja mitte ainult. Sageli suutis ta siiski näita katseaegu, millega tõestas oma kohalolekut. Thierry Neuville'i, Sébastien Ogier' ja Kalle Rovanperä väristamine tähendas, et Tänak tõusis tagasi MM-sarja teravasse tippu. Arvestades kahjude minimeerimist, siis tuleb öelda, et 2019. aasta maailmameister tegi muljetavaldava ralli,» kirjutas DirtFish oma kokkuvõttes.

Tänak on nelja MM-etapi järel punktitabelis 65 punktiga neljandal kohal. Neli punkti enam on teeninud tabeliliidrid Sébastien Ogier ja Elfyn Evans, 68 punkti on koos Kalle Rovanperäl (kõik Toyota). Thierry Neuville’il (Hyundai) on 58 punkti ja ta langes viiendaks.