Latvala kehastus statistikuks, Tänak nägi seda pealt

Järgmine MM-etapp sõidetakse 11.-14. mail Portugalis ning Latvala sõnul on see paljude sõitjate lemmikralliks. «Nagu Ott ütles, see on tore võistlus, ka mulle sõitjana see ralli väga meeldis. Seal on võimalik rünnata, aga tuleb ka rehve hoida ja on olemas oht sõita vastu kive.