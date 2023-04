M-Spordi pealik vastas Tänaku nõudmistele

Ralli järel ütles Tänak, et meeskond on küll hooaja algusega võrreldes auto saanud kiiremaks, kuid millegipärast töötab masin hästi ainult teatud osa rallist.

«Autos ei saa kahelda, seda näitavad ajad. Samas töötab masin hästi ainult väga lühikest aega. Seni on selle asja mõistmine osutunud keeruliseks,» tunnistas Tänak tiimi pressiteate vahendusel. «Tiim on väga palju tööd teinud, oleme suutnud konkurentidega sammu pidada. Aga peame kõvasti pingutamist jätkama ja leidma kohti, kuidas autot veel arendada.»

M-Spordi rallimeeskonna juht Richard Millener on enesekindel ning usub, et Tänak saab juba õige pea sõita autoga, mis on kiire kogu nädalavahetuse.

«Teine koht on meile väga hea. Ott näitas head kiirust, kuid meil on veel tööd teha, et ta saaks end teatud tingimustes autos veelgi paremini tunda. Tean, et meeskond töötab nii hästi kui oskab. Nende raske töö on juba ka ära tasunud, seega suur aitäh kõigile meeskonnaliikmetele,» ütles Millener.