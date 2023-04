Latvala määris Toyota sõitjale mett mokale

Enne nädalavahetusel teenitud võitu Horvaatias seisis Evans viimati poodiumi kõrgeimal astmel 2021. aastal Soomes. Tänu Horvaatias teenitud esikohale on Evansil sama palju punkte nagu MM-sarja liidril Sebastien Ogier’l. Kahte meest lahutab vaid rallivõitude arv. Neid on Ogier’l kaks, Evansil aga üks.

«Minu hinnangul on ta õigel teel, kui pidada silmas jahti meistritiitlile. Ma ei saa öelda, kas ta võidab selle, sest praegu on seis väga tasavägine ning konkurentsis on palju näljaseid kutte. Kuid see, kuidas ta hooajale lähenenud on, näitab, et tal on kõik võimed meistritiitli võitmiseks,» lausus Latvala.

Evans oli ainukene sõitja, kes püsis 2020. ja 2021. aasta hooaja viimasel etapil veel tiitlikonkurentsis, kuid mõlemal korral tuli tunnistada Ogier’ paremust.

Kui vaadata Evansi tulemusi – Monte neljas, Rootsi viies, Mehhiko kolmas, Horvaatia esimene –, siis on need sarnased just eelnevalt mainitud hooaegadele. Seda tunnetab Evans ka ise.