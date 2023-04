Vene koduklubi kohtub Meistrite liiga poolfinaalis võistlussarja ajaloo edukaima klubiga

Hapoeli vastase Tenerife näol on tegemist Meistrite liiga tiitlikaitsjaga. Kokku on Tenerife võistlussarja võitnud kahel korral ning jõudnud veel korra ka finaali.

Need saavutused teevad Tenerifest seitsmendat hooaega peetavas võistlussarjas ajaloo edukaima klubi. Olgu tõe huvides lisatud, et kaks tiitlit on ka Burgose San Pablol.