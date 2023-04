MM-sarja juhtiv Ogier avaldas järgmise MM-etapi, kus ta stardib: otsust ei mõjutanud hetkeseis

Kaheksakordne maailmameister jätab nõnda vahele ainult ühe MM-ralli Portugalis, kus tal olnuks kasutada halvim stardipositsioon. Juuni alguses toimuval Sardiinia MM-etapil on prantslane taas võistlustules.

Seejuures kinnitas Ogier WRC-sarja kodulehele antud intervjuus, et Sardiinias startimine oli eelnevalt juba planeeritud ja praegune seis punktitabelis ei oma mingit rolli. Hetkel on Ogier endiselt 69 punktiga esikohal, ent teda hoiab liidrina sel hooajal teenitud kaks võitu. Elfyn Evansil on samuti teisena 69 punkti ning neile järgnevad Kalle Rovanperä (68), Ott Tänak (65) ja Thierry Neuville (58).