Rally Estonia kutsub koduomanikke üles rallifännidele majutust pakkuma

Suitsusaunaga Sääniku talu, sauna ja tiigiga öömaja Peipsi ääres, karavanidele mõeldud turismitalu Elvas, 14 inimese villa Luunjas, rabaäärne maakodu Otepää külje all või hoopis üürikorterid üle kogu Lõuna-Eesti. Need on vaid osa ööbismiskohtadest, kuhu rallifännidel on võimalik juba täna broneerida endale öömaja, et 20.-23. juulini saaks muretult nautida autoralli maailmameistrivõistluste etappi WRC Rally Estonia.

Rally Estonia direktor Urmo Aava: «Võib eeldada, et sel aastal tuleb Rally Estoniale raja äärde kaasa elama rohkem pealtavaatajaid kui kunagi varem. Esiteks seetõttu, et MM-i punktiseis on sel aastal äärmiselt põnev ja tasavägine, meie Ott Tänak ja Martin Järveoja on kõrges mängus ning just kodupubliku ees tahavad meie sangarid oma tiitlipositsioone parandada. Teiseks on alust arvata, et sel aastal tuleb Eestise senisest enam fänne just välismaalt, sest koroona ja sellega seotud piirangud on lõplikult maas ning fännide armee on taas liikvele läinud.»