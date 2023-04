Ralliajakirjanik: kas Tänak pidanuks Horvaatias võitma, miks tema hoog äkitselt rauges?

Barry lisas, et tegemist on siiski kerge ajakirjandusliku liialdusega. Elfyn Evans sõitis Horvaatias liidrikohal, Tänak ajas teda taga, aga kas jõudnuks ka päris ette, polnuks kindel.

Barry kirjutas: «Selge on see, et ühest hetkest hakkas Tänak Evansile lähenema. Ta võttis oma Ford Pumaga Toyota piloodi edumaast iga kiiruskatsega mitu sekundit tagasi, ning näis seda hõlpsalt tegevat. Esimest korda tundus, et ta oli oma Puma Rally 1 auto roolis siiralt õnnelik.