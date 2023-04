Neuville pole Hyundaiga rahul: ma pole saanud seda, mida küsisin

«Meil on rallide ajal palju tõuse ja mõõnu. Näeme, et oleme mõnedel rallidel tugevad ning mõnedel mitte,» ütles Neuville DirtFishile.

«Tagasiside oli sarnane, mis oli Montes. Me ei ole saanud muudatusi, mida küsisime. Peame sellega tööd tegema. Arvan, et tiim nägi samuti, et meil on arenguruumi,» sõnas ta.