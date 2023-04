M-Spordi pealik: me ei saa lubada probleeme auto vastupidavusega

Dirtfish uuris Millenerilt, mis probleemid Tänaku autol Horvaatias välja lõid, kuid jäi täpse vastuseta. «Ma ei saa sellest liiga palju rääkida, kuid praeguse info põhjal midagi fundamentaalset valesti ei olnud. Ilmselgelt midagi juhtus, kuid me ei räägi sellest avalikult. See ei ole miski suurt, mis meid ülejäänud hooaja suhtes muretsema paneks,» ütles Millener.

M-Spordi pealiku sõnul on oluline, et auto muutuks vastupidavamaks. «Auto töökindluse parandamine on võtmetähtsusega. Nagu Ott ütles, siis tähtis on liikuda edasi. Oleme meistrivõistlustel konkurentsis ega saa lubada probleeme auto vastupidavusega. Näeme kõvasti vaeva. Kuid siin ei ole miskit, mille pärast me väga muretseks. Peame kogu pildi kokku panema, et saaksime paremaks, kui praegu oleme,» lausus ta.