VIDEO ⟩ Vaata, kuidas Ott Tänak Portugali MM-ralliks valmistub

MM-sarja punktitabel on nelja etapi järel erakordselt tihe. Liidrikohta jagavad Toyota sõitjad Sébastien Ogier ja Elfyn Evans, kel on 69 punkti. Vaid ühe silmaga jääb neile alla valitsev maailmameister Kalle Rovanperä, kes juhib samuti Toyota Yaris Rally1-autot. Ühe võidu ja teise koha saanud Tänak on 65 punktiga neljandal kohal.