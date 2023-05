Tänaku tiimikaaslane avaldas, millises aspektis eestlane temast peajagu üle on

Kui Tänaku puhul on tegu 2019. aasta maailmameistriga, kes ka tänavuse esimese nelja ralli järel on tiitliheitluses sees, siis Loubet alles kohaneb spordi absoluutse tipuga ning teeb tänavu karjääri esimest täishooaega.

Horvaatia ralli järel avaldas Loubet Dirtfishile antud intervjuus, et kuigi tema ja Tänaku sõidufilosoofia on erinev ja seetõttu on erinevusi ka seadistuses, siis mõlema mehe tagasiside autole on suhteliselt sarnane.

«Väga libedatel katsetel, kui vaadata laupäeva õhtut, viimast katset, siis meil oli enam-vähem sama probleem. Ja superpikkadel katsetel laupäeval oli asi sarnane. Me kaotame natuke aega samades kohtades. See tähendab, et auto on suhtelsielt sarnane,» rääkis prantslane.

Kõik teavad, et Tänak soovib Ford Puma rohkem endale meele järgi saada. Seda, kuidas see võiks Loubet’d mõjutada, ei soovinud eestlase tiimikaaslane spekuleerida. Pigem keskendub ta sellele, et viia oma taset sõitjana Tänakule lähemale.

«Mida ma näen, kus ta minust palju parem on, on rallil stabiilsis. Vahel suudan ma väga häid asju teha, aga ta ei anna kunagi järgi, saate aru, mida ma mõtlen?» seletas Loubet.