Latvala avaldas, kuidas on tänavune WRC-hooaeg kujunenud väga tasavägiseks

MM-sarja üldarvestuses troonivad hetkel Toyota sõitjad. Neljast etapist kolmel võistelnud Sébastien Ogier on 69 punktiga liider, sama palju on punkte koos ka viimase etapi Horvaatias võitnud Elfyn Evansil. Valitsev maailmameister ja seni veel võiduta Kalle Rovanperä on 68 punktiga kolmas.

Ülejäänud kahe meeskonna esisõitjad – Ott Tänak ja Thierry Nevuille – ei jää samuti kaugele maha. Rootsis triumfeerinud M-Spordi sõitjal Tänakul on koos 65 punkti, Hyundai liider on 58 punktiga viies.

Horvaatia MM-rallil kurtsid mitmed sõitjad, et ei tunne end autoroolis mugavalt ning nad ei saa anda endast sadat protsenti. Latvala hinnangul tuleneb see sellest, et M-Sport ja Hyundai on suutnud oma autosid täiustada ning nad on astunud mullu domineerinud Toyotale oluliselt lähemale.

«Kui vaadata eelmist aastat, siis Toyota oli tugev, sest meil oli kõige töökindlam auto. Teistel meeskondadel oli probleeme. Ja siis üsna varakult sai Kalle [Rovanperä] teistel eest ära ja tegi vapustava hooaja.

«Aga nüüd on mängumaa muutunud ühtlasemaks. Tegelikult liikus see sinnapoole juba 2022. aasta lõpus. Autod on väga võrdsed, MM-ralli võitmiseks tuleb näidata väga stabiilset sõitu, sest konkurents on karmim ja raskem,» rääkis Latvala DirtFishile.

Latvala sõnul väljendavad sõitjad just selle karmi konkurentsi tõttu rahulolematust auto üle, sest nad tulevad oma mugavustsoonist aina rohkem välja. «Ma ütleks, et praegu on näha, kuidas sõitjatel on roolis natuke ebamugav. Siis on näha, et konkurents on midagi teistsugust.