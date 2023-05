Toyota sõitja lootis Tänakut kopeerides eelise saada, aga lõikas hoopis näppu

Katsuta ja Tänak on head sõbrad ning kui Katsuta märkas, et Tänak pani enne reede pärastlõunast Stojdraga-Hartje kiiruskatse läbimist alla vihmarehvid, otsustas ta eestlast kopeerida.

Ometi mõistsid mõlemad sõitjad katsel, et tegid vea, sest asfalt ei olnud vihmarehvi korralikult toimima hakkamiseks piisavalt märg ning nad kaotasid seetõttu aega.

«Tahtin lihtsalt vaadata, mis Otil all on, sest ta oli teel minust tagapool. Pierre-Louis [Loubet] oli minu taga ja ma nägin, et ta vahetab rehve. Mõtlesin: «Miks ta rehve vahetab?» ja ta pani vihmarehvid alla,» alustas Katsuta WRC-sarja kodulehele olukorra kirjeldamist.

«Sel hetkel mul ei olnud telefonil levi, sest olime sügaval metsas, nii et ma ei teadnud, kui halb ilm olla võib. Kui vaatasin ja nägin, et Ott paneb vihmarehve alla, siis mõtlesin, et midagi peab katsel olema,» jätkas ta.

«Ma olin juba eelmisel katsel pirueti teinud ja umbes 10 sekundit või midagi sellist kaotanud, nii et mul ei olnud midagi kaotada. Vahel see töötab, seekord ei töötanud. Aga see oli proovimist väärt,» lõpetas jaapanlane.