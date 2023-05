Tänaku boss võttis auto vastupidavusest rääkides sisse kaitsepositsiooni

«Oleme õnnelikud selle üle, kus praegu oleme. Alati on keeruline asju näha, sest saad tagasisidet vaid oma sõitjatelt. Olgu, Otil on väga hea kogemus ka teiste autodega, kuid iga tiim on täiesti erinev. Lõpuks sead sihid endale selle järgi, mida sinu sõitjad sulle auto kohta ütlevad,» lausus Millener.

«Kui Ott ei tunneks end autos liiga mugavalt, oleksime igal rallil kuuendad või kaheksandad ning see oleks põrgu. Kuid me ei ole seal. Oleme meistrivõistluste liidrist käputäie punktide kaugusel ning see ongi võtmeasi, mida jälgida. Kuid olen seda aasta algusest rõhutanud, me ei ole kunagi sellises faasis, kus saaks öelda, et oleme nüüd kõik võimaliku ära teinud. Me areneme terve aasta vältel. Kuna meil on piiratud testipäevad, tuleb seda teha avalikus keskkonnas,» lõpetas Millener.