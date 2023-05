Toyota lähenes järgmistele rallidele konkurentidest erinevalt

Valitseva maailmameistri Kalle Rovanperä sõnul pole selline lahendus ühestki otsast optimaalne, kuid testipäevad on piiratud ning neid tuleb targalt kasutada. Näiteks Hyundai ja M-Sport otsustasid portaali Rallit.fi teatel keskenduda testil ainult Portugali rallile.

«Keskendusime sellele, et muuta auto võimalikult heaks. See pole lihtne, sest meil oli Sardiinias ainult üks testipäev, millega valmistusime nii Portugali kui ka Sardiinia ralliks. Muidugi pole siinne kruus samasugune nagu Portugalis ning see teebki asja keeruliseks,» lausus Rovanperä.

«Loodetavasti suudame seekord valida õige seadistuse, et oleksime kohe alguses konkurentsis,» lisas soomlane, kes on sel hooajal mitmel korral seadistusega alt läinud.

See risk on olemas ka Portugali MM-etapi puhul, kuid üldiselt on sealsed tingimused rallisõitjatele teada ning seadistuse valik ei tohiks liiga keeruline ülesanne olla.

Oma hooaja algusest rääkides lausus Rovanperä, et see pole õnnestunud just kõige paremini. Samas kaotab ta meistrivõistluste liidrile kõigest punktiga ehk midagi hullu ka lahti pole. Tänavu on konkurents MM-sarjas eriti tihe, sest viis paremat sõitjat mahuvad 11 punkti sisse.