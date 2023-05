WRC on silma peale pannud kolmele autotootjale, keda MM-sarja meelitada

Seda kinnitas väljaandele Motorsport.com antud intervjuus WRC-sarja spordidirektori Peter Thul, kes siiski ei soovinud autotoojaid nimeliselt välja hõigata.

«Me tegeleme sellega. Olen koos Andrew’ga (Rahvusvahelise autoliidu FIA rallidirektor Andrew Wheatley – K.J.) rääkinud kõikidega, kes mõelnud sarjaga liitumisele. Meil on kaks, võib-olla isegi kolm autotootjat, kellega oleme jätkuvalt kõnelustes. Küll aga ei räägi me sellest enne täpsemalt, sest kõik on väga-väga habras. Samas on selge, et neli tootjat oleks sarja jaoks ideaalne,» sõnas ta.

Praegu on WRC-sarjas kolm meeskonda, kuid ainult kaht neist – Toyotat ja Hyundaid – saab pidada tehasemeeskonnaks. M-Spordil on küll olemas teatav Fordi tugi, kuid sisuliselt on tegemist ikkagi eratiimiga.

«Mõistagi on kõik soovijad teretulnud, kuid meil on siiski oma strateegia, kellele ja kuidas läheneme. Teeme seda koos FIAga. Nõnda saame teha ka ettepanekuid [määruste kohta], kuid nemad otsuseid teevad,» lisas Thul.

Tema hinnangul on selged ja üheselt mõistetavad reeglid sarja tulevikku silmas pidades hädavajalikud. «Peame reeglid väga kiiresti paika saama, kuid FIA ei saa millegagi välja tulla ilma tootjatega põhjalikult konsulteerimata ja see on pidev protsess,» jätkas Thul.

«Nagu te teate, on autotööstus oma suunda muutmas ja täiselektriline lähenemine pole autoralli jaoks variant, kui tahame praegust formaati ja tehnoloogiat säilitada. Praeguse Rally-1 regulatsiooni juures on hea see, et 75 protsenti autost jääb samasuguseks, seega on küsimus ainult selles, milline saab olema jõuülekanne. Meie usume, et säästev kütus ja isegi e-kütus on tulevikku ja olemasolevaid autosid silmas pidades väga hea valik. Seda ka turgude jaoks, mis ei suuda täielikult elektrifitseerida,» sõnas Thul.

Naastes aga autoralli MM-sarja poolt radaril oleva kahe/kolme autotootja juurde, siis eelmisel aastal kirjutas Motorsport.com, et WRC vastu tunnevad huvi Škoda, Alpine ja Stellantis Group, mille alla kuuluvad näiteks Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot ja Vauxhalli brändid.