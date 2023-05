Eesti võõrustab esimest Põhja-Euroopas peetavat kestvusratsutamise MMi ratsaspordi ajaloos

Maailmameistrivõistluste toimumiskoht Padise Equestrian Centre (PEC) on pälvinud ülemaailmse tunnustuse püsiva infrastruktuuri eest ja on üks väheseid alalisi kestvusratsutamise keskusi Euroopas. Kestvusratsutamise võistlusrada läbib kaunist metsa ja on kujundatud kiiruse vaheldumiseks, pannes ühtlasi proovile sõitjate oskusi. Samuti on Eesti võistlusrajad tuntud tehniliste sõitude poolest, mis seavad esikohale hobuste heaolu.