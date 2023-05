Lappi on erinevalt Neuville'ist autoga väga rahul

«Meil on rallide ajal palju tõuse ja mõõnu. Näeme, et oleme mõnedel rallidel tugevad ning mõnedel mitte,» ütles Neuville DirtFishile.

Poolteist nädalat tagasi peetud Horvaatia rallit oli belglane küll juhtimas, ent tegi siis avarii. «See nädalavahetus oli väga raske. Mitte ainult väljakutset pakkunud teeolude tõttu, vaid ma ei tundnud end ralli algusest saati autos sajaprotsendiliselt mugavalt. See tegi asjad raskeks, kuid jätkasime võitlust. Siis tegin ise aga väikese vea,» nentis ta.

«Horvaatias polnud meil probleeme. Mehhikos olime samuti muredest vabad, kui välja arvata vastu posti sõitmine. Aga see pole autoga seotud viga,» kiitis 32-aastane Lappi eelkõige auto vastupidavust. «Rootsis ei seganud meid samuti miski. Asjad näivad hästi olevat.»

Samas tõdeb soomlane, et mõistagi jagub ka arenguruumi. «Usun, et tehases töötavad kõik täisvõimsusel, et disainida uusi detaile, mida saame testidel kasutada. Tahame igal juhul autot arendada ja veel paremini esineda,» märkis Lappi.