VIDEO ⟩ Lapsevanem tormas väljakule, ähvardades 15-aastasel kohtunikul pea maha võtta

Kui õigusemõistja oli kohtumise lõppenuks kuulutanud, jooksid paljud väljaku ääres viibinud poolehoidjad väljakule, et võidukat meeskonda õnnitleda. Tee väljaku keskringi suunas otsustas ette võtta ka üks kibestunud lapsevanem, kelle sihtmärgiks polnud aga mitte keskring, vaid seal paiknenud 15-aastane kohtunik.

Bild kirjutab ka, et agressiivse lapsevanema kohta on esitatud politseile ametlik kaebus. Frankfurdi jalgpallikohtunike liidu kõneisiku sõnul on tegemist halvas mõttes üle linna kuulsusega, kes norivatki regulaarselt spordivõistlustel tüli.