Ratsalaagris osalemise meelespea

Vali atesteeritud teenuspakkuja

Ratsalaagri valimisel on soovitatav kindlasti jälgida, et laagrit läbi viiv teenusepakkuja ja treener oleksid atesteeritud. Mida see tähendab? Atesteeritud treener on läbinud Eesti Olümpiakomitee poolt ette nähtud üldise treenerikoolituse ning Eesti Ratsaspordi Liidu korraldatud erialase koolituse ning eksami. Atesteeritud ratsutamisteenuse pakkuja on kontrollitud oma ala spetsialistide poolt, kes on kinnitanud, et teenuse osutaja lähtub oma töös ennekõike hobuste heaolust ning tagab ratsutajatele turvalise treeningu või teenuse. Seega tasub kindlasti jälgida, et ratsalaagri infolehel oleks välja toodud ka treenerid, kes ratsalaagri tegevusi läbi viivad. Atesteeritud treenerite nimekirja leiad SIIT.