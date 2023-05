OTSEBLOGI ⟩ Meistrite liiga: City suutis gigantide duelli De Bruyne iluväravast viigistada

Enne mängu:

City tuleb mängule viiemängulise võiduseeria pealt, mille tulemusena on nad Premier League'is ka liidrikoha haaranud. Realil on viimasest viiest mängust ette näidata kolm võitu ja kaks kaotust, mille tulemusena ollakse La Ligas pudenenud kolmandaks.

Omavahel on kaks kanget varem kohtunud kümme korda ning ajaloolised kaalukausid on viigis: hispaanlased on võitnud neli, inglased neli ning kahel korral on lepitud «sõbraliku» viigiga.