M-Spordi pealik: Ott on siin põhjusega, teeme tiitli nimel kõik

Kuigi Tänakul on M-Spordi Ford Pumaga Rootsist kirjas juba üks võit ning MM-sarja punktiarvestuses jääb ta parimatest maha vaid kolme punktiga, siis autoga ta pole seni veel täielikult rahul olnud.

Ometi käib töö koguaeg, et teha Pumat Tänakule sobilikumaks ning seda kinnitas ka Millener.

«Oleme aasta algusest olnud väga selged oma plaanides Otiga, tiimiga ja autoga. Ott on siin põhjusega ja seda ka meie – võitleme tiitli eest ja teeme endast kõik, et see aasta lõpuks kätte saada,» lisas tiimipealik.