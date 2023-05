OTSEBLOGI ⟩ Portugali ralli: tehniline mure rikkus Neuville'i võistluse, Tänaku autol samuti jama!

Olulised sündmused:

Enne võistlust:

Lisaks meie esipaarile on võistlustules veel neli Eesti rallimeest: Rally2-masinatega kihutavad Robert Virves – Hugo Magalhães (Ford Fiesta), Georg Linnamäe – James Morgan (Hyundai i20 N) ja Gregor Jeets – Timo Taniel (Hyundai i20 N), Rally4-klassis näeb ekipaaži Joosep Ralf Nõgene – Aleks Lesk (Peugeot 208).

«Läheme vastu kruusarallide hooajale ning nüüd läheb MM-tiitli heitlus tõsisemaks. Pärast testisõite saime aimu, et meil on mõnes osas veel puudujääke, ent meeskond teeb kõvasti tööd olukorra parandamiseks. Samuti on meil veel Portugali ralli testikatsel võimalus viimaseid detaile proovida,» lausus Tänak pressiteate vahendusel.