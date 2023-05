Toyota rallitiimist õhkab enne rasket väljakutset enesekindlusest

Latvala tunnistab, et Portugalis ootab neid keeruline väljakutse, ent nad on selleks hästi valmistunud. «Porgualis saavad rallimehed tõeliselt rünnata, ent samas peab eeskujulikult rehve säilitama. Seda eriti kiiruskatsete teistel läbimisel, kus hoolsus on eriti tähtis,» kirjeldas Latvala.

«Ma usun, et meie sõitjad naudivad seda etappi. Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä on mõlemad sellel rallil võidutsenud ja samuti peaks see sobima Takamoto Katsutale. Oleme heas positsioonis MM-sarja kokkuvõtet arvestades, kus võitlus on väga tihe. Oleme teinud palju tööd, et jätkuvalt ilusaid tulemusi saavutada. Oleme väga enesekindlad, kuna meie auto on kruusal selgelt arenenud. Nägime seda juba Mehhikos ja samuti tegime vajalikud testipäevad Sardiinias.»