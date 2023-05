Ralliportaal: Portugali MM-etapp näitab, kui realistlik on Tänaku tiitlilootus

DirtFishi hinnangul on Portugal MM-ralli eriti oluline M-Spordile ja Ott Tänakule, kuna see on esimene tõeline võimalus hinnata, kui hea Ford Puma Rally1-auto konkurentidega võrreldes on.

Nelja etapi järel hoiab Tänak MM-sarjas neljandat kohta, kaotades liidrile kõigest nelja silmaga. Seni sõidetud rallid – Monte Carlo, Rootsi, Mehhiko ja Horvaatia – on kõik üsna unikaalsed ning nende pealt ei saa põhjapanevaid järeldusi teha.

Portugali MM-etapp on aga n-ö traditsioonilisem ralli, kus esimest korda hooaja jooksul on võimalik näha ralliautode tõelist palet. Seega võib juba sel nädalavahetusel selguda, kui realistlikud on Tänaku võimalused võita tänavu karjääri teine MM-tiitel.

Sel hooajal sõidetud ainsal kruusarallil Mehhikos tabasid Tänaku autot juba esimesel katsel tehnilised probleemid, mistõttu langes ta kiirelt konkurentsist. Mehhiko ralli järel polnud eestlase tagasiside autole just parim, kuid meeskond on kõvasti vaeva näinud, et masin Tänakule mugavamaks teha.

2019. aasta maailmameister püsib siiski kahe jalaga maa peal ning Portugalis imesid ei oota. «Alustame kruusahooaega, mis tähendab, et meistrivõistluste seisukohast lähevad asjad tõsisemaks. Rallieelse testi põhjal oleme mõnedes kohtades jätkuvalt maas, kuid meeskond töötab kõvasti, et olukorda parandada. Meile jääb veel testikatse, et viimased detailid paika loksutada,» ütles Tänak.

«Nägime Mehhikos, et konkurendid on kruusal tugevad ning meil on kohti, kus järgmiste rallide jooksul paraneda. Loodame kiirematega vahet vähendada ning anname endast kõik, et tiitliheitluses püsida,» lisas Tänak.