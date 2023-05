Neuville tuleb Portugalis starti eraldi missiooniga

Eriti valusaks tegi väljasõidu see, et Neuville proovis tuua Hyundaile võitu nädal pärast Craig Breeni hukkumist Horvaatia MM-etapile eelnenud testil.

Portugalis saab ta neljandana rajale, mis annab talle võrreldes konkurentidega kerge eelise. «Ma eeldan, et me oleme sel nädalavahetusel üks favoriite, võttes arvesse meie stardipositsiooni. Peame seda esimesel päeval ära kasutama ja see on meie eesmärk.