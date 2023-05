FOTOD ⟩ Õdedest korvpallikaksikud riisuvad just selliste piltidega kokku miljoneid

Hanna ja Haley on heal tasemel korvpallurid, kes on murdnud nii mõnegi ülikoolirekordi. Tänu 2021. aasta juulil jõustunud seadusemuudatusele, millega USA ülikoolide õpilased said hakata läbi oma turundamise raha teenima, on mõlemast neiust saanud miljonärid (tuntud kui NIL-seadus - toim.).

Cavinderi õed tunnistasid, et nad vaatavad korvpallurikarjääri kõrvalt muude võimaluste poole. «Kui sa mängid naiste korvpalli, siis on väga väike võimalus professionaaliks jõuda ja edu saavutada. Me soovime näidata nooremale generatsioonile, et neil on võimalus olla edukad ka spordist väljaspool, kui nad prioritiseerivad ülikoolis NIL-seadust,» rääkis Haley The Today Shows.